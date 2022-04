Sepultamentos neste dia 23 de abril

Sepultamentos programados para este sábado, dia 23 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Antônio dos Santos, de 79 anos, que morava na Travessa Vitor Belo, na vila Progresso, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas não foi definido o horário do sepultamento.

O jovem Felipe dos Santos Silva, de 23 anos, que morava em Palmital e foi encontrado morto, será velado no Complexo Prudenciana, em Assis, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!