Sepultamentos na região nesta quarta-feira

Após várias semanas de muito trabalho, dor e muita tristeza por acompanharem o sofrimento de famílias assistindo, à distância, pessoas sendo sepultadas com protocolos para vítimas de COVID-19, os funcionários do Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, comemoram o fato de não haver sepultamento programado para esta quarta-feira, último dia do mês de março.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, no final da tarde, às 17 horas, será sepultado Roberto Pereira da Silva, de 60 anos, que morreu em acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 30 de março, no Km 461 da SP-284, rodovia Manillio Gobbi, entre Assis e Paraguaçu Paulista. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Tarumã.

Na cidade de Cruzália, será sepultada a senhora Marlene da Silva Carvalho, de 68 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!