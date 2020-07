Sepultamentos em Paraguaçu e Florínea neste dia 2 de julho

Não há sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Na região, haverá sepultamentos nas cidades de Paraguaçu Paulista e Florínea.

No cemitério municipal de Paraguaçu Paulista será sepultada a senhora Maria Helena Garcia dos Santos, de 81 anos, que morava na avenida Manoel Antônio de Souza, no bairro Barra Funda. O corpo está no Velório Municipal, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Em Florínea, será sepultada a senhora Maria de Lourdes Beycler, de 74 anos, moradora da rua Juvelino José da Cruz. O corpo está no Velório Municipal, mas mão está marcado o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!