Sepultamentos em Assis neste sábado em Assis

Há quatro sepultamentos programados para Assis neste sábado, dia 17 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Vilma Beline de Oliveira.

No início da tarde, às 13h30, acontecerá o sepultamento da senhora Maria Zilda Rosa Fernandes.

O senhor José Antônio Borges, de 59 anos, que morava no Jardim Eldorado, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

No final da tarde, às 16h30, será sepultado o médico oftalmologista Hamilton Lazzari Leite, de 68 anos, que morreu em São Paulo. O corpo deve chegar a Assis no início da tarde para ser velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 16 horas.

O empresário Waldemar Domingos de Almeida, de 68 anos, diretor da Vision Painéis, que morreu num hospital em Marília, está sendo velado na Loja Maçônica Liros do Vale, na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier. No final da manhã, às 11 horas, o corpo será transladado para Palmital, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!