Sepultamentos em Assis neste sábado

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 5 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Norberto Seródio Novo, de 73 anos, será sepultado às 9h30.

No período da manhã, às 10h30, haverá o sepultamento de Cíntia da Silva Tivegisk Moreira, de 48 anos.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada Leonildes Neto Marchetti, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

O horário do sepultamento da senhora Josina Fernandes da Silva, de 85 anos, que morava no Conjunto Habitacional ‘Nova Assis’, não foi definido ainda.

REGIÃO – Em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Maria Regina Ferreira, de 85 anos de idade.

Em Cândido Mota, às 10h30, será sepultado Dercides Severiano do Norte, de 47 anos, vítima de acidente ocorrido na noite desta sexta-feira, na rodovia vicinal Fortunato Petrini, entre Cândido Mota e Frutal do Campo. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

O sepultamento de Adriele Rodrigues, de 37 anos, acontecerá no início da tarde, às 14h30, em Cândido Mota.