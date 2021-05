Sepultamentos em Assis neste sábado

Há cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 29 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Juliano Cardoso dos Santos, de 34 anos, que era motorista de aplicativo.

No período da manhã, às 10 horas, acontecerá o sepultamento do empresário Durvalino Binato Júnior, conhecido por ‘Durvinha’, de 64 anos, da rede Avenida de Supermercados.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Edna M. Vignoli da Silva, de 63 anos.

No início da tarde, às 14 horas, ocorrerá o sepultamento do senhor Antônio Morro, de 78 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Também no período da tarde, às 15 horas, será sepultado Anderson Rodrigues da Silva, de 36 anos, vítima de homicídio ocorrido na noite desta sexta-feira. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

O corpo do funcionário público municipal aposentado Osvaldo Lopes de Almeida, conhecido como ‘Osvaldo Poderoso’, de 82 anos de idade, foi transladado para Londrina, onde será cremado.

Francisco Anselmo, de 57 anos, morador de Assis, será sepultado na cidade de Platina.

REGIÃO – Em Tarumã, no período da manhã, acontece o sepultamento de Conceição Ribeiro Mendes da Silva, de 49 anos, que morreu na UPA de Assis.

Em Paraguaçu Paulista, às 10h30, será sepultado o senhor Ramon Gonçalves, de 83 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!