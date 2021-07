Sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 10 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Maria Rita Cobra Cirino, de 78 anos, que morava em Itapira, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

No início da tarde, às 13h30, acontecerá o sepultamento da senhora Joana da Sila Rodrigues, de 86 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

REGIÃO – Na vizinha Tarumã, será sepultado o senhor Germano Floriano dos Santos, de 84 anos, que está sendo velado no Velório Municipal, mas ainda não foi definido horário do sepultamento.

Em Echaporã, no final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do dentista e ex-vereador assisense Hélcio Bonini Ramires, de 82 anos, que está sendo velado no Velório Municipal de Echaporã.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!