Sepultamentos em Assis neste sábado

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 26 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada Keine Maiara Freitas Ribeiro, de 30 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento da senhora Silvina Corrêa da Silva, de 62 anos, moradora da rua Antônio Miguel Piemonte.

Às 15 horas será sepultado o jovem Anderson Evangelista Pereira, de 25 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

O senhor Sebastião Gomes Jardim, de 89 anos, morador da rua Fagundes Varela, será sepultado às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!