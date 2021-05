Sepultamentos em Assis neste domingo, Dia das Mães

Sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste domingo, dia 9 de maio, ‘Dia das Mães’.

Fábio Luís Bianquini, de 47 anos, será sepultado no período da manhã.

O corpo do senhor João Nunes Teixeira, de 90 anos, liberado pelo Instituto Médico Legal, será sepultado no período da manhã.

O senhor Roque Soares Alves, de 78 anos, que morava na rua Mato Grosso, no Parque das Flores, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultado o senhor Joaquim Mendonça, de 53 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

611 – Atualizado às 13h48