Sepultamentos em Assis neste domingo de Páscoa

Sepultamentos programados para este domingo de Páscoa, dia 17 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Ravair Muniz Soares, de 72 anos, que morava na rua Anita Garibaldi. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Edson Lourenço, de 63 anos, que morava na rua Antônio José Ribeiro, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Mário dos Santos, de 89 anos. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, acontecerá o sepultamento do senhor José Maria Furlaneto, de 71 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, foi sepultado no início da manhã, Deovandro Marcos Savani, de 53 anos, que morava na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier, em Assis.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, às 16h30, haverá o sepultamento da senhora Creusa Alves da Silva, de 83 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

