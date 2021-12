Sepultamentos em Assis neste domingo

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Odócia Cassiana Osório, de 93 anos, que está sendo velada na residência, na rua Maria Alice de Carvalho, 85, de onde sairá o féretro às 9h30.

A senhora Albertina Dornélias do Vale, de 84 anos, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas os horário do sepultamento ainda não foi definido.

REGIÃO – Maria Lucimar Caron, de 51 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 8h30 em direção ao vizinho município de Cândido Mota, onde ocorrerá o sepultamento às 9 horas.

O senhor Napolião Pereira de Souza, de 83 anos, está sendo velado em Florínea até às 14h30, quando haverá uma missa de corpo presente na Igreja Matriz, antes do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!