Sepultamentos em Assis neste domingo

Há quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 27 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado João Sérgio Pintar, de 59 anos de idade.

No começo da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Terezinha Pereira Faustino, de 66 anos, que morreu na cidade de São José do Rio Preto. O corpo será velado no próprio cemitério de Assis a partir das 12 horas.

Logo depois, às 14 horas, será sepultada Rosimeri Corrêa Tibúrcio, de 45 anos, que morava na rua Monsenhor Davi, na vilas Glória. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital regional, de onde sairá o féretro às 13h30.

Às 14h30 haverá o sepultamento de Irênio Alves Dantas, que está sendo velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!