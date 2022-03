Sepultamentos em Assis neste domingo, 13 de março

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 13 de março, no Cemitério Municipal da Saudade.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado Edivaldo Ferreira, de 44 anos, que está sendo velado na rua Amador Bueno, 970, de onde sairá o féretro às 8 horas.

O senhor José Figueiredo, de 77 anos, que morreu em São Bauru, estará sendo velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

O jovem chinês Zhiyi Li, de 29 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, no dia 18 de fevereiro, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina, onde será cremado. O grande intervalo de tempo entre a morte e o velório -23 dias- ocorreu por conta da espera pela chegada de familiares que estavam na China.

SEGUNDA-FEIRA – Sérgio Lourenço Ferrari, de 68 anos, que morreu na noite deste sábado, na Santa Casa de Assis, estará sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas o sepultamento ocorrerá na segunda-feira, em horário a ser definido.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Rogério de Oliveira Meira, de 37 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!