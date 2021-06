Sepultamentos em Assis neste domingo

Há sete sepultamentos programados para este domingo, dia 6 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o empresário André Luís de Oliveira, de 51 anos, dono da Oficina Mecânica Hajocar, na vila Prudenciana.

Às 10 horas, acontece o sepultamento da senhora Maria Cristina Pasqualini, de 61 anos.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o bancário aposentado Edmar Frutuoso, de 58 anos.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Talita Lourenço Balbo, de 34 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A direção do Cemitério da Saudade não definiu o horário do sepultamento do ferroviário aposentado Waldemar dos Santos, o ‘Dema’, tradicional morador da vila Operária e ex-jogador do VOCEM.

Também não foi definido o horário do sepultamento da senhora Hilda Lima de Souza.

O senhor Osmundo Rodrigues dos Santos, de 70 anos, será sepultado no início da tarde, em horário a ser definido pela direção do cemitério municipal.

O corpo do senhor Manoel Aparecido dos Santos, de 72 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, às 14 horas, será levado para Quatá, onde será sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!