Sepultamentos em Assis neste domingo

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 30 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado Juarez Carolino de Castro, de 64 anos de idade.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do empresário Maurílio Dias de Melo, de 62 anos, diretor da Elétrica Forte. O corpo está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Ondina Misael, de 85 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!