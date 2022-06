Sepultamentos em Assis neste dia 6 de junho

Três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 6 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Júlia Barreiros, de 95 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, será sepultada às 14 horas.

O aposentado do DER e músico João Gonçalves Lima, o ‘João Baiano‘, de 82 anos, está sendo velado no Teatro Municipal Enzo Ticcineli, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento ocorrerá às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Coelho, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!