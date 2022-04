Sepultamentos em Assis neste dia 20 de abril

Sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 20 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Delfina da Silva Palma, de 91 anos, que era abrigada no Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

O velório da senhora Emiliana Pereira dos Santos, de 80 anos, que também era abrigada no Lar dos Velhos, está ocorrendo na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

O senhor Jorge Ciciliato, de 89 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Ainda não foram definidos o local do velório e horário do sepultamento da senhora Maria Lídia Camargo, de 68 anos de idade.

Jéssica Cristina Oliveira, de 30 anos, será velada no Complexo Prudenciana, mas o sepultamento deverá ocorrer somente na manhã desta quinta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!