Sepultamentos em Assis neste dia 17 de novembro

Dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 17 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Cinídio Menegheti, de 81 anos, será sepultado no final da tarde, às 16 horas. Até o início da manhã, não havia sido informado o local do velório.

O velório da senhora Ermelinda Rodrigues Vieira, de 75 anos, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!