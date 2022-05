Sepultamentos em Assis neste dia 17 de maio

Cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 17 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Mário dos Santos, de 71 anos, velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, foi sepultado às 8h30.

A senhora Maria Aparecida Martins, de 78 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, será sepultada às 9 horas.

O velório do senhor Mauro Florêncio Barbosa, de 70 anos, morador da rua Visconde do Rio Branco, na vila Tênis Clube, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

No mesmo horário, 15h30, será sepultado o senhor Nivaldo da Rocha, de 62 anos. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, na rua da Matriz, no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15 horas.

A senhora Arsenire Aparecida Lourenço da Silva, de 67 anos, residente no sítio Estrela, na Água do Pinheiro, está sendo velada no Centro Funerário Pax, onde onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento ocorrerá às 16 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultada a senhora Benvinda Rodrigues Carneiro, de 99 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na cidade de Echaporã, acontecerá o sepultamento do senhor Ivo Marques, de 99 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!