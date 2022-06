Sepultamentos em Assis neste dia 16 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 16 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultado o senhor Ari Evangelista do Nascimento, de 68 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, acontecerá o sepultamento do comerciante Chauki Haddad, de 80 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!