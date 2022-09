Sepultamentos em Assis neste dia 15 de setembro

Dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 15 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado Valdemar Sabino Júnior, de 51 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

O senhor João Cândido da Silva, de 75 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

O senhor Gilberto Haddad, o ‘Gil‘, de 77 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Cândido Mota, onde acontecerá o sepultamento às 10 horas.

O empresário José Colli, de 69 anos, será sepultado na cidade de Indaiatuba, onde ele estava residindo.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!