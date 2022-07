Sepultamentos em Assis neste dia 15 de julho

Quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 15 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O professor aposentado Archimedes Becheli Filho, o Meco, que faria 75 anos em outubro, será sepultado às 9 horas.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Eli Prado de Almeida, de 71 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

A senhora Leonídia Ribeiro Martins, de 89 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Cecília Romagnoli Splícido, de 90 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!