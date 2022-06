Sepultamentos em Assis neste dia 13 de junho

Dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, disa 13 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Neusa Rodrigues, de 79 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas o horário do sepultamento não foi definido pela família.

Lincohn Bosco Guimarães Júnior, de 47 anos, morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis, mas não foram divulgados o local do velório se horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 9 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Tacita Romano, de 86 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!