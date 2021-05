Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta terça-feira, dia 11 de maio de 2021.

O senhor Genésio Ferreira da Silva, de 89 anos, que morava na rua Belmiro Rosa de Souza, no Parque Colinas, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

O velório de Genir Antônio Martim, de 78 anos, acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas não foi marcado o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!