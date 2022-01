Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 25 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultada a senhora Maria Lopes Moraes, de 91 anos de idade.

Logo depois, aconteceu o sepultamento de Alexandre Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu em Marília.

No período da tarde, às 14 horas, será sepultado o menino Luís Gabriel Raspante Desiró, de quatro anos, que estava internado no Hospital Regional de Assis. O velório acontece no próprio cemitério municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!