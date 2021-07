Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 27 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Palmira Ignês Patrício Gonçalves, de 84 anos, que está sendo velada no Velório Municipal do próprio Cemitério da Saudade.

Na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velada Cleonice Rezende Alves Quaresma, de 48 anos, que será sepultada às 15 horas.

Olímpio Lima dos Santos, de 51 anos, será sepultado no período da tarde, mas o horário não foi definido ainda.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!