Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 29 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Iolanda Rodrigues, de 80 anos, que morava na rua Euclides Nantes de Barros, na vila Nova Florínea, está sendo velada no próprio cemitério municipal e será sepultada no início da tarde, às 14 horas.

A senhora Helena Mendes de Oliveira Gorgulho, de 69 anos, e seu marido João Roberto Gorgulho, de 75 anos, que moravam na vila Santa Rita, estão sendo velados na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas, até o início da manhã, a Administração do Cemitério Municipal não havia sido definido o horário do duplo sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!