Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 1º de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, será sepultado Odair Bento, de 50 anos de idade.

André Takashi de Jesus Matsudo, de 45 anos, que morreu na Santa Casa de Assis, deve ser sepultado no período da manhã.

O senhor Joel Silva, de 92 anos, que morreu no Guarujá, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento está marcado para às 10h30.

A senhora Ivone Alves Góis, de 66 anos, que morava na rua São José, na vila Souza, está sendo velada no Cemitério Municipal, mas o horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Aparecida Garcia Esperança, de 64 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento ocorrerá no período da tarde.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no período da manhã, será sepultado Osvaldo Alves de Assis, de 59 anos de idade.

Na mesma cidade de Cândido Mota, está sendo velado o senhor Francisco Abílio da Silva, de 69 anos, que morreu em Jacarezinho-PR. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de C. Mota, mas o horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Adelaide de Souza, de 82 anos, está sendo velada no Centro Funerário São Vicente, em Assis, mas o sepultamento acontecerá em Palmital.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!