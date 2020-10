Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira, dia 16 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 16 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Regina Severino dos Santos, de 77 anos, moradora da rua Antônio Vianna Silva, na vila São Cristovão, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.

Logo depois, às 16h30, será sepultada a senhora Camila de Pádua Gomes, de 77 anos, moradora da rua XV de Novembro. O velório ocorre na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 16 horas.

Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Cavina, de 88 anos, que morava na rua Ângelo Pipolo. O corpo está no Velório Municipal.

Na cidade de Pedrinhas Paulista, no final da manhã, às 11h30, acontecerá o sepultamento do senhor Giusepe Antônio Villani, de 95 anos, morador do sítio São José. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!