Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Marta Benedita Epifânio da Silva, de 56 anos, que está sendo velada no próprio cemitério, será sepultada às 15 horas.

O comerciante Hélio Sussel, proprietário da Relojoaria Sussel, na vila Xavier, que morreu no início na manhã desta sexta-feira, aos 79 anos, na Santa Casa de Assis, será velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 11 horas. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do jovem William Aparecido da Silva, de 35 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Alvina Zibordi Sachetti, que está sendo velada no Velório Municipal.

O marceneiro Anísio Francisco dos Santos, conhecido como ‘Alemão‘, de 49 anos, que foi assassinado em Palmital na manhã desta quinta-feira, dia 10, está sendo velado em Florínea, onde será sepultado às 10 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!