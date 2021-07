Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 16 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Maurílio Diniz, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14h30, acontecerá o sepultamento da senhora Aldivina Timóteo do Carmo, de 73 anos, que morava na rua Sebastião Daniel Teodoro, na vila Maria Isabel. O velório ocorre no Centro Funerário Pax, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!