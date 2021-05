Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 3 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Geraldo Donizete de Carvalho, de 66 anos, que morava na rua Horácio Mendes, será sepultado no período da manhã.

Maria de Fátima Barbosa, que morreu em Curitiba, será velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Vanda Scarduelli, de 46 anos, que morava na avenida Siqueira Campos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!