Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há seis sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 15 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Cleonice Bueno de Alvarenga, de 69 anos, será sepultada no período da manhã.

A senhora Olinda Barbosa de Souza, de 74 anos, será sepultada no período da manhã.

Às 10h30 acontecerá o sepultamento de Adauto Batista Ferreira, de 49 anos, que morava na rua da Penha. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor José Garcia Bongiovani, de 76 anos de idade, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A professora Regina Maria Melo dos Santos, de 67 anos de idade, esposa do saudoso professor Mauro ‘Preto’, morreu na madrugada desta segunda-feira. O velório acontecerá no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Lázara Maria Manoel, que morreu na cidade de Jaú. A família não definiu local do velório ainda.

A senhora Edna Baschette Ferreira da Silva, de 60 anos, será velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. Às 15 horas, o corpo será levado para Rancharia onde acontecerá o sepultamento.

Em Tarumã, será sepultada Elaine Cristina de Souza Vieira Biazon, de 45 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!