Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 27 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Elenilda Rodrigues da Silva Balbino, de 57 anos, que morava na rua José Jorge Rodrigues, no Parque Universitário. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No final da tarde, às 16 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Valdevino de Souza Ribeiro, de 86 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

No mesmo horário, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria Andrade Feitosa, de 89 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

AMANHÃ – No início da tarde desta segunda-feira deverá chegar o corpo do músico Mário de Vitto Júnior, conhecido como ‘Gordo’, que tinha 58 anos. Ele morreu em São Paulo, onde estava internado.

O velório acontecerá na sala nobre do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento está programado para a manhã desta terça-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!