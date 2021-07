Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 19 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Terezinha Barbosa Pinto, de 67 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento de Paulo Roberto Athaliba, de 67 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O senhor Antônio Aparecido Bergamini, de 82 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, será sepultado às 14h30.

Benedito Tavares Filho, de 57 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

No final da tarde, em horário a ser definido, será sepultado o aposentado Paulo Roberto Pereira Dutra, de 68 anos, que morreu em Presidente Prudente. O corpo, transladado para Assis, será velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultado o senhor João Vieira da Costa, de 72 anos, que morava na rua José Sachetti, no distrito do Frutal do Campo e está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, no período da manhã, acontecerá o sepultamento de Luís Leite Teixeira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

302 – Atualizado às 9h48