Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta segunda-feira, dia 12 de julho.

No final da manhã aconteceu o sepultamento do advogado, ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado estadual e conselheiro vitalício do Corinthians, Tufi Jubran, que morreu em São Paulo, na noite de sábado, dia 10 de julho, vítima de infarto.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultado o ex-servidor municipal, José Machado de Oliveira, de 58 anos, que foi encontrado morto em sua residência, na rua Pompeia, na vila Progresso. Ele está sendo velado no próprio cemitério municipal.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 9 horas, aconteceu o sepultamento da senhora Dirce Maschio de Oliveira, de 86 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!