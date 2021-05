Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 31 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Alexandre dos Santos Storc, de 42 anos de idade.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento de Roberto Kitzman, de 54 anos.

No mesmo horário será sepultado o senhor Hermenegildo Vaz Quebra, de 78 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15 horas, ocorrerá o sepultamento do senhor Francisco Thomaz Filho, de 79 anos, morador da rua Padre Jorge Frezine, na vila Operária. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na equina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

No final da tarde, em horário a ser definido, será sepultado Joel Silva, que morreu no litoral paulista. O corpo está sendo transladado para Assis.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, no período da manhã, acontece o sepultamento de Guiomar da Silva Laines, de 89 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!