Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Quatro sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta quinta-feira, dia 10 de março.

O jovem Alef Alexandre Mendes de Souza, de 19 anos, velado no Complexo Prudenciana, foi sepultado no final da manhã, às às 11 horas.

O sepultamento do senhor José Batista Romão, de 71 anos, velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, também ocorreu às 11 horas.

A senhora Dirce Paes de Souza, de 87 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

O funcionário aposentado do Banco do Brasil, Roberto Vaz de Carvalho, de 71 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas. O sepultamento ocorrerá às 16h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!