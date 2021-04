Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 1º de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultada a senhora Helena Grandizoli, de 69 anos, que morava na rua Rio Claro, na vila Progresso.

Também no período da manhã haverá o sepultamento de Oraci Felisbino Silva, de 67 anos.

A senhora Aparecida Gomes da Silva Pigato, de 93 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h45. O sepultamento ocorrerá às 14 horas.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultado o senhor Pedro Barreto da Silva, de 92 anos, morador da rua São Paulo, na vila Xavier. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

Na vizinha cidade de Tarumã, no início da tarde, às 13 horas, será sepultado o senhor Hellmut Rehman, de 70 anos, morador do sítio ‘Cana boa’. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!