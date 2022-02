Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Roberto Bueno, de 57 anos, que morreu em Marília, será sepultado no período da manhã, em horário a ser definido.

O sepultamento do senhor Luís Roberto Trancolin, de 73 anos, que está sendo velado na capela do próprio cemitério, ocorrerá às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Sueli Madalena Soares Martins, de 62 anos, que morava na rua Belém. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!