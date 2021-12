Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 23 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Rosa Santos da Silva, de 70 anos, que está sendo velada na Igreja Matriz da vila Prudenciana, de onde sairá o féretro às 9h30, será sepultada às 10 horas.

As cinzas do senhor Osvaldo Lopes de Almeida, conhecido como ‘Osvaldo Poderoso’, aposentado da Prefeitura Municipal de Assis, que morreu aos 82 anos, no dia 28 de maio, serão depositadas no jazigo da família, no Cemitério Municipal da Saudade, às 14 horas.

O caminhoneiro André Dias de Oliveira, de 41 anos, que morreu na tarde de terça-feira, dia 21, em acidente ocorrido sobre a ponte do rio Paranapanema, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Josefa Leite da Silva, de 88 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Tarumã, no final da tarde, às 11 horas, será sepultado o senhor Noel Pereira Cândido, de 78 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!