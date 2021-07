Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 22 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Roque Capanacci, de 90 anos, que estava abrigado no Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, acontecerá o sepultamento de Laurindo Ferreira Gomes Neto, de 37 anos, que morava na rua Ivaí, na vila Nova Florínea. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

O senhor Marcolino Alves de Oliveira, de 68 anos, será sepultado no período da manhã.

A senhora Nair Carolina de Castro Figueiredo, que morreu em Arapongas, será sepultada em Assis, mas ainda não foi definido o horário.

REGIÃO – Em Cândido Mota será sepultado o senhor Benedito Brás Diniz, de 85 anos.

Na mesma cidade acontecerá o sepultamento do senhor Ezequias Camargo Barbosa, de 84 anos, que morava na rua Benedito Pires, no Jardim Sol Nascente, e que está sendo velado no Velório Municipal.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento de Detina Neves dos Santos, de 80 anos, residente na rua Henrique José Pires. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!