Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 15 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Luiz Roberto Garcia, de 68 anos, antigo morador da vila Adileta, está sendo velado no próprio Cemitério Municipal da Saudade, onde será sepultado no final da manhã, às 11h30.

No período da tarde, às 16 horas, acontecerá o sepultamento de Maria Feitosa do Nascimento.

A jovem Pamela Karine da Silva, de 28 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 16 horas. O sepultamento ocorrerá às 16h30.

Até o início da manhã não havia sido foi definido o horário do sepultamento do senhor Pedro Burali, de 85 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, no período da manhã, será sepultado o senhor Aparecido Luciano da Silva, de 75 anos, irmão do bispo Otacílio Luziano, que atua na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na vila Operária, em Assis. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Tarumã.

Em Lutécia, acontecerá o sepultamento do senhor Francisco Orlindo da Silva, de 63 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!