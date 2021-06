Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 3 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada Olga Lúcia Silva de Oliveira, de 58 anos de idade.

Logo depois, às 9h30, acontecerá o sepultamento do funcionário público municipal aposentado e ex-atleta do VOCEM, Corinthians de Presidente Prudente e XV de Jaú, José Antônio de Melo, o ‘Pelé’, de 70 anos, que morava na rua das Azaleias, no Parque das Acácias.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Wilde Stessuck, de 71 anos, residente na rua Vicente Fernandes Figueiredo. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria Lúcia da Costa Garcia, de 67 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!