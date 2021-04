Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 14 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultada a senhora Vera Lúcia Rezende Cardoso, de 68 anos de idade.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Sueli Lúcia Odin Martins, de 58 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h45.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Júlia Zaneti Duca, de 70 anos, que morava na rua da Matriz. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, também será sepultado Celso Ribeiro, de 69 anos, que morava na rua José Augusto Piovezani. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na equina do Hospitl Regional.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Lutécia, será sepultado o senhor Cícero Marinho, de 86 anos, que morava na rua Henrique Boteri. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

ONTEM – No período da tarde desta terça-feira, dia 13 de abril, em Assis, foi sepultado o senhor Cosmo Pereira da Silva, de 69 anos, que morava na rua Apucarana, no Jardim Paraná.

No final da tarde, às 17 horas, também houve o sepultamento da senhora Benedita Francelino dos Santos, de 68 anos.