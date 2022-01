Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 26 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Olívio da Costa Romão, de 82 anos. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A senhora Terezinha de Jesus Vieira, de 62 anos, está sendo velada na residência, na rua Ivaí, 692, na vila Nova Florínea, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Maracaí, às 15 horas, será sepultada a senhora Fátima de Oliveira Maia, de 66 anos, que está sendo velada no Velório Municipal daquela cidade.

No distrito de Alexandria, em Cândido Mota, está sendo velada a senhora Olívia Oliveira Leme, que será sepultada em Palmital, às 14 horas.

Em Tarumã, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Celso Dias de Almeida, de 73 anos. Conhecido pelo apelido de ‘Cabelinho’, ele se caracterizava como Papai Noel no período de Natal naquela cidade. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!