Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 19 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Antônio Alves de Souza, de 74 anos, que morava na rua Vicente de Carvalho, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Até o início da manhã não havia sido definido o horário do sepultamento.

A senhora Maria José do Nascimento, de 77 anos, que morava na rua Cândido Mota, morreu no Hospital das Clínicas, em Marília. Ainda não foi definido o horário do sepultamento, que ocorrerá em Assis.

REGIÃO – A senhora Maria Conceição Silva Celeri, de 83 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, mas o sepultamento ocorrerá em Cândido Mota, no início da tarde.

A senhora Janete Souza Cardoso, de 73 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, será sepultada em Cruzália, no início da tarde.

O senhor José Pinto de Melo, de 77 anos, está sendo velado em sua residência, na rua João de Souza Martins, em Platina. O sepultamento ocorrerá no final da tarde, às 17 horas, no Cemitério daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!