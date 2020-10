Sepultamentos de Assis nesta quinta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 29 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Anita Paulina Marietto, de 87 anos, moradora da rua Carlos Cavina, que está sendo velada no velório do próprio cemitério municipal.

Maria Cristina de Oliveira, de 51 anos de idade, que morava na rua Adenite Dias Paião, no Parque Colinas, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento acontecerá às 14 horas.

A senhora Clarice Piovan Nascimento, de 79 anos de idade, que morava na rua Kako Murakami, em Lutécia, está sendo velada naquela cidade. O horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Ana Passuci Pintar, de 82 anos, moradora da rua Francisco Bueno, em Platina, está sendo velada no velório municipal, mas o horário do sepultamento não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!