Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 14 de junho, na região de Assis.

A senhora Hilda de Moraes Machado, de 70 anos, que morava no distrito de Frutal do Campo, será sepultada no cemitério de Cândido Mota, no período da manhã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Em Assis, não há sepultamento programado.