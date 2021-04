Sepultamento na região nesta segunda-feira

Até o início da manhã desta segunda-feira, dia 5 de abril, não havia sepultamento programado para ocorrer no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Na vizinha cidade de Platina acontecerá um sepultamento no início da tarde.

O senhor Alziro Alves, de 77 anos, que morava na rua Jandira Martins, no Conjunto Habitacional ‘Pacaembu’, em Assis, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, de onde sairá o féretro às 13h30 em direção a Platina, onde acontecerá o sepultamento às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!